Los festejos por el aniversario de Tupungato fueron el escenario de una polémica jornada que finalizó con una denuncia formal a Andrea Pelegrina, que luego de 24 horas, rompió el silencio.

El evento que se desarrollo el sábado en la noche en el predio de calle Urquiza reunió a más de 20 mil personas. Pero, los flashes de la jornada se los llevó la discusión que mantuvieron la concejal y el Coordinador del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Tupungato, Luis Calderón.

Calderón denunció a la concejal por maltratos, luego de un intercambio que habrían mantenido ambos funcionarios durante el 168° aniversario de Tupungato.

Según se lee en una nota presentada, Andrea Pelegrina se habría acercado al sector en el que se encontraba el funcionario para solicitar utilizar unos asientos que se encontraban reservados. Allí, Calderón le habría dicho que los mismos estaban resguardados para personas con discapacidad y adultos mayores.

Luego de ello, el descargo del empleado municipal expresa que la edil le comenzó a gritar “de forma eufórica e irrespetuosa”.

El descargo de la concejal denunciada

La concejal argumentó que la denuncia presentada hacia su persona está lejos de ser un hecho ingenuo. De hecho, argumenta que la raíz de todo esto se debe a que la quieren remover por pertenecer al espacio político de Luis Petri. “Me quieren sacar porque soy petrista, y así asumiría uno de ellos”, lanzó en declaraciones reproducidas por El Medio.

Incluso menciona que el conflicto inicial por las sillas y el sector de discapacidad no tiene razón de ser, ya que ella llevó sus propias sillas reposeras para presenciar el espectáculo.

La funcionaria, que vivió el show sentada en reposeras junto a otros concejales y su familia, y lejos del sector donde se habría dado el conflicto, se mostró sorprendida por la estrategia que, entiende, utilizaría el oficialismo para lograr la mayoría absoluta en el Concejo Deliberante: “Yo soy nueva en política, nunca pensé que había gente tan mala”.