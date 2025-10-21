La Comisión Libra citará a Javier Milei para que explique su vínculo con la criptomoneda

La Comisión investigadora especial de la criptomoneda $Libra aprobó este martes la citación al presidente Javier Milei para que brinde explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, cuya estafa afectó a miles de personas en todo el mundo.

La convocatoria se produce tras dos oficios previos en los que la comisión le solicitaba a Milei contestar por escrito sobre su presunta implicación en el escándalo ocurrido el pasado 14 de febrero, cuando el presidente difundió en sus redes sociales la existencia del token.

Además, los diputados de la oposición cuestionan declaraciones del mandatario en una entrevista televisiva del 17 de febrero, en la que aseguró que no creía que más de “cinco argentinos” se vieran afectados por el caso.

Según expusieron en los diputados, estas afirmaciones contrastan con la información proporcionada por la exchange Ripio, que indicó a la Comisión que 1.329 ciudadanos argentinos adquirieron tokens de Libra, dentro de un total de 1.358 usuarios con residencia en el país. Además, la plataforma informó que al momento del lanzamiento de la criptomoneda había 2.145.758 usuarios registrados en Argentina.

El secretario de la comisión, Juan Marino – del bloque Unión por la Patria-, señaló que estos datos “desmienten el discurso de Milei respecto de que esto era solo accesible a un público híper especializado en materia de criptomonedas“. Por ello, planteó la moción de citar al Presidente para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar” cómo obtuvo sus cifras y si ratifica o rectifica sus declaraciones sobre la cantidad de argentinos afectados.

La Comisión aprobó además medidas de prueba adicionales, incluyendo requerimientos a las principales plataformas exchange para que informen si el Presidente, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje y la Fundación Faro poseen billeteras en sus sistemas y remitan los movimientos, depósitos y transacciones efectuadas desde el 10 de julio de 2024 hasta la fecha.

También se autorizaron citaciones a Karina Milei, Damián Reidel y a particulares vinculados con el vaciamiento de cajas de seguridad días después del escándalo, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.