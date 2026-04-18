La Ciudad ya reparó más de 4.200 metros cuadrados de veredas y avanza con mejoras

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza continúa ejecutando trabajos de reacondicionamiento del espacio público y ya superó los 4200 metros cuadrados de veredas reparadas en distintos sectores del ejido urbano. Estas acciones se enmarcan en un plan que apunta a mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a peatones.

En cuanto a este plan, su inicio se produjo según la Ordenanza N° 4220/22 y sus trabajos incluyen las reparaciones de veredas completas, puentes vehiculares y peatonales, talud y cordones si fuese necesario.

Las obras incluyen la reconstrucción de veredas deterioradas, muchas de ellas afectadas por el paso del tiempo o por el crecimiento del arbolado urbano. Además, se incorporan mejoras orientadas a la accesibilidad, como la adecuación de rampas, nivelación de superficies y renovación de sectores dañados.

El objetivo principal de estas intervenciones es optimizar la circulación peatonal y garantizar condiciones más seguras para vecinos y visitantes. En este sentido, los trabajos se distribuyen en distintos puntos estratégicos de la ciudad, priorizando áreas con mayor circulación o con infraestructura en mal estado.