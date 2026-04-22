Search
Instagram Facebook Twitter
aysam
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad y Aysam implementan tecnología innovadora para reparar tuberías

El nuevo sistema permite intervenir cañerías desde el interior, sin abrir zanjas ni interrumpir el tránsito.

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con Aguas Mendocinas (Aysam), comenzó a implementar una tecnología innovadora que permite reparar tuberías sin necesidad de romper la calzada ni realizar excavaciones tradicionales. Se trata de un sistema no invasivo que apunta a reducir el impacto de las obras en la vía pública.

El método, conocido como tecnología “sin zanja” o trenchless, permite rehabilitar cañerías desde el interior. De esta manera, se evitan roturas de veredas, cortes totales de tránsito y otras molestias habituales en este tipo de intervenciones.

La iniciativa ya se está aplicando en la avenida Boulogne Sur Mer, en un tramo clave de la red cloacal que conecta las calles Suipacha y Arístides Villanueva. La obra forma parte de la renovación de un colector cloacal y presenta un avance cercano a la mitad de su ejecución.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Uno de los aspectos más destacados es que los trabajos se realizan principalmente durante la noche, lo que permite mantener la circulación normal durante el día en una zona de alto tránsito. Además, el sistema reduce significativamente los tiempos de obra: mientras que una intervención tradicional podría extenderse durante meses o incluso un año, con esta tecnología se completa en un plazo mucho menor.

El proceso incluye una inspección previa con cámaras, la colocación de una manga dentro de la tubería existente y su posterior endurecimiento mediante luz ultravioleta. Luego, se utilizan robots de precisión para reacondicionar las conexiones domiciliarias desde el interior del conducto.

Este tipo de intervención no solo optimiza los tiempos, sino que también disminuye ruidos, escombros y emisiones contaminantes, lo que representa una mejora tanto en términos ambientales como en la calidad de vida de los vecinos.

Además, la obra beneficiará directamente a cientos de usuarios, garantizando un servicio más eficiente y sostenible en el tiempo, en una infraestructura clave que tenía varios años de antigüedad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaaysamTecnologíareparar tuberías

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad y Aysam implementan tecnología innovadora para reparar tuberías

Por: Violeta Díaz Costa

Medidas

Amenazas en escuelas de Mendoza: denuncias a padres y nuevos protocolos de seguridad

Por: Redacción NDI

Contrato firmado

Terminó la espera: comienzan las obras de la ruta 143 que une Pareditas con San Rafael

Por: Redacción NDI

Inyección de fondos

El Gobierno refuerza el saneamiento en el Valle de Uco: destinan más de 1.200 millones de dólares adicionales para obras cloacales

Por: Belén García

ACORRALADO

Alberto Fernández está a un paso del juicio oral por violencia de género

Por: Agustin Zamora

POR REINCIDENTE

Amenazas de tiroteos en las escuelas: desvincularon a un alumno de un colegio de Luján de Cuyo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter