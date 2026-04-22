La Ciudad y Aysam implementan tecnología innovadora para reparar tuberías

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con Aguas Mendocinas (Aysam), comenzó a implementar una tecnología innovadora que permite reparar tuberías sin necesidad de romper la calzada ni realizar excavaciones tradicionales. Se trata de un sistema no invasivo que apunta a reducir el impacto de las obras en la vía pública.

El método, conocido como tecnología “sin zanja” o trenchless, permite rehabilitar cañerías desde el interior. De esta manera, se evitan roturas de veredas, cortes totales de tránsito y otras molestias habituales en este tipo de intervenciones.

La iniciativa ya se está aplicando en la avenida Boulogne Sur Mer, en un tramo clave de la red cloacal que conecta las calles Suipacha y Arístides Villanueva. La obra forma parte de la renovación de un colector cloacal y presenta un avance cercano a la mitad de su ejecución.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Uno de los aspectos más destacados es que los trabajos se realizan principalmente durante la noche, lo que permite mantener la circulación normal durante el día en una zona de alto tránsito. Además, el sistema reduce significativamente los tiempos de obra: mientras que una intervención tradicional podría extenderse durante meses o incluso un año, con esta tecnología se completa en un plazo mucho menor.

El proceso incluye una inspección previa con cámaras, la colocación de una manga dentro de la tubería existente y su posterior endurecimiento mediante luz ultravioleta. Luego, se utilizan robots de precisión para reacondicionar las conexiones domiciliarias desde el interior del conducto.

Este tipo de intervención no solo optimiza los tiempos, sino que también disminuye ruidos, escombros y emisiones contaminantes, lo que representa una mejora tanto en términos ambientales como en la calidad de vida de los vecinos.

Además, la obra beneficiará directamente a cientos de usuarios, garantizando un servicio más eficiente y sostenible en el tiempo, en una infraestructura clave que tenía varios años de antigüedad.