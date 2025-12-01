Search
maratón nocturna 4
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad vivió una noche inolvidable con 2.000 personas en la Maratón Nocturna

La Ciudad de Mendoza llevó adelante la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, que reunió a unas 2000 personas en sus dos modalidades: 10K competitivo y 2K recreativo. La largada fue a las 21.30 desde la explanada de Casa de Gobierno.

En los 10K, los ganadores fueron María Belén Alegre en la categoría femenina e Ignacio Erario en la masculina. También hubo podios para Ailín Funes y Elisa Abarca, e Ignacio Sánchez y Juan Martín Fernández. Los primeros puestos recibieron premios en efectivo.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El circuito incluyó varios puntos reconocidos de la ciudad, como Plaza Independencia, Emilio Civit, los Portones del Parque, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el lago del Parque General San Martín, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.

Además de la carrera, el evento contó con servicios de salud, seguridad y limpieza, y fue acompañado por vecinos y familias que se acercaron a alentar. Desde el municipio destacaron la importancia de promover actividades deportivas y recreativas que fortalezcan la vida activa y la participación ciudadana.

