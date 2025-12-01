La Ciudad vivió una noche inolvidable con 2.000 personas en la Maratón Nocturna

La Ciudad de Mendoza llevó adelante la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, que reunió a unas 2000 personas en sus dos modalidades: 10K competitivo y 2K recreativo. La largada fue a las 21.30 desde la explanada de Casa de Gobierno.

En los 10K, los ganadores fueron María Belén Alegre en la categoría femenina e Ignacio Erario en la masculina. También hubo podios para Ailín Funes y Elisa Abarca, e Ignacio Sánchez y Juan Martín Fernández. Los primeros puestos recibieron premios en efectivo.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El circuito incluyó varios puntos reconocidos de la ciudad, como Plaza Independencia, Emilio Civit, los Portones del Parque, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el lago del Parque General San Martín, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.

Además de la carrera, el evento contó con servicios de salud, seguridad y limpieza, y fue acompañado por vecinos y familias que se acercaron a alentar. Desde el municipio destacaron la importancia de promover actividades deportivas y recreativas que fortalezcan la vida activa y la participación ciudadana.