La Ciudad vivió una multitudinaria Mateada Patriótica en la previa del 25 de Mayo

La Ciudad de Mendoza celebró la previa del 25 de Mayo con una multitudinaria Mateada Patriótica en la Nave Cultural, donde cientos de mendocinos y turistas participaron de una jornada cargada de música, danza, gastronomía y tradición argentina. La actividad formó parte del ciclo “Mi Patria en la Ciudad”, impulsado por el municipio para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El encuentro se realizó en la Sala 1 de la Nave Cultural y reunió a familias, jóvenes y adultos mayores que disfrutaron de una propuesta gratuita pensada para revalorizar las raíces culturales del país. Durante la tarde hubo espectáculos de música folclórica, presentaciones de danza tradicional y degustaciones de comidas típicas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La celebración incluyó además espacios recreativos y actividades culturales que buscaron fortalecer el espíritu comunitario y el sentimiento patrio en vísperas del 25 de Mayo. Desde el municipio destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento del público a las distintas propuestas culturales que se desarrollan durante mayo en la capital mendocina.

El ciclo “Mi Patria en la Ciudad” contempla una agenda especial con actividades históricas, artísticas y gastronómicas en distintos puntos emblemáticos de la capital provincial, con el objetivo de acercar la cultura argentina tanto a vecinos como a turistas.