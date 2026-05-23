Search
Instagram Facebook Twitter
mateada
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad vivió una multitudinaria Mateada Patriótica en la previa del 25 de Mayo

Cientos de vecinos y turistas participaron en la Nave Cultural, en una jornada que combinó música, danza, gastronomía y tradición.

La Ciudad de Mendoza celebró la previa del 25 de Mayo con una multitudinaria Mateada Patriótica en la Nave Cultural, donde cientos de mendocinos y turistas participaron de una jornada cargada de música, danza, gastronomía y tradición argentina. La actividad formó parte del ciclo “Mi Patria en la Ciudad”, impulsado por el municipio para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El encuentro se realizó en la Sala 1 de la Nave Cultural y reunió a familias, jóvenes y adultos mayores que disfrutaron de una propuesta gratuita pensada para revalorizar las raíces culturales del país. Durante la tarde hubo espectáculos de música folclórica, presentaciones de danza tradicional y degustaciones de comidas típicas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La celebración incluyó además espacios recreativos y actividades culturales que buscaron fortalecer el espíritu comunitario y el sentimiento patrio en vísperas del 25 de Mayo. Desde el municipio destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento del público a las distintas propuestas culturales que se desarrollan durante mayo en la capital mendocina.

El ciclo “Mi Patria en la Ciudad” contempla una agenda especial con actividades históricas, artísticas y gastronómicas en distintos puntos emblemáticos de la capital provincial, con el objetivo de acercar la cultura argentina tanto a vecinos como a turistas.

ETIQUETAS:

Ciudad de Mendozaprevia25 de mayoNave culturalMateada patriótica

+ Noticias

CULTURA

“Live Music – Captura la pasión”: la muestra fotográfica que acerca el rock mundial a Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad vivió una multitudinaria Mateada Patriótica en la previa del 25 de Mayo

Por: Violeta Díaz Costa

salud neonatal

Mendoza se volvió lider en Argentina en detectar una enfermedad en los recién nacidos

Por: Redacción NDI

¡a disfrutar el feriado!

Cómo estará el tiempo en el Valle de Uco este próximo 25 de Mayo

Por: Génesis Sandoval

llamado a la solidaridad

Perdieron todo lo que tenían en un incendio en San Carlos y ahora piden ayuda para empezar desde cero

Por: Redacción NDI

Tragedia

Accidente fatal en Godoy Cruz: un hombre murió luego de caer con su automóvil a un canal aluvional

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter