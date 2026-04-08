La Ciudad será sede del primer encuentro del ciclo Diplomacia del Vino

La Ciudad de Mendoza será el punto de partida de un nuevo ciclo denominado “Diplomacia del Vino”, una propuesta que apunta a fortalecer la proyección internacional de la capital mendocina a partir de uno de sus principales emblemas: el vino.

La primera edición se llevará a cabo el 14 de abril en la vinoteca Tradición Vinos, destacando a la capital mendocina como punto de encuentro para el intercambio cultural, académico y diplomático. Quienes deseen participar pueden inscribirse aquí.

La actividad se enmarca en una estrategia que busca consolidar a Mendoza como un actor clave en el escenario global, aprovechando su reconocimiento como una de las grandes capitales del vino y su fuerte identidad ligada a esta industria.

Además, el ciclo se presenta como una oportunidad para potenciar la articulación entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo económico, turístico y cultural de la región.

La propuesta también se vincula con el creciente protagonismo internacional que ha tenido la provincia en los últimos años, con la llegada de delegaciones extranjeras y la realización de encuentros vinculados al vino y los negocios, que refuerzan su posicionamiento en el mundo.