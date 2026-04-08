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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad será sede del primer encuentro del ciclo Diplomacia del Vino

La iniciativa busca posicionar a Mendoza en el escenario internacional a través de su identidad vitivinícola y generar vínculos con representantes del mundo.

La Ciudad de Mendoza será el punto de partida de un nuevo ciclo denominado “Diplomacia del Vino”, una propuesta que apunta a fortalecer la proyección internacional de la capital mendocina a partir de uno de sus principales emblemas: el vino.

La primera edición se llevará a cabo el 14 de abril en la vinoteca Tradición Vinos, destacando a la capital mendocina como punto de encuentro para el intercambio cultural, académico y diplomático. Quienes deseen participar pueden inscribirse aquí.

La actividad se enmarca en una estrategia que busca consolidar a Mendoza como un actor clave en el escenario global, aprovechando su reconocimiento como una de las grandes capitales del vino y su fuerte identidad ligada a esta industria.

Además, el ciclo se presenta como una oportunidad para potenciar la articulación entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo económico, turístico y cultural de la región.

La propuesta también se vincula con el creciente protagonismo internacional que ha tenido la provincia en los últimos años, con la llegada de delegaciones extranjeras y la realización de encuentros vinculados al vino y los negocios, que refuerzan su posicionamiento en el mundo.

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