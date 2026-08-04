La Ciudad será sede de una nueva edición del Foro Valos 2026

La Ciudad de Mendoza volverá a recibir al Foro Valos, uno de los encuentros más importantes de la región dedicado a la sostenibilidad y los negocios. La edición 2026 tendrá lugar los días 12 y 13 de agosto en la Nave Cultural y convocará a empresarios, funcionarios, especialistas, emprendedores y representantes de universidades para compartir experiencias y analizar los desafíos del desarrollo sostenible.

Bajo el lema “Sosteniendo el impacto positivo”, el foro ofrecerá conferencias, paneles y espacios de intercambio en los que se abordarán temas vinculados con la innovación, la economía de triple impacto, las finanzas sostenibles, la transformación empresarial y la articulación entre el sector público y el privado.

La propuesta busca generar un ámbito de diálogo en donde puedan surgir nuevas ideas, proyectos y alianzas que contribuyan al desarrollo económico con una mirada social y ambiental. Además, se presentarán casos de éxito y experiencias de organizaciones que impulsan modelos de gestión sostenibles.

El programa del Foro Valos 2026 abordará seis ejes estratégicos que hoy marcan la agenda empresarial:

Impacto social.

Energía.

Empresas y liderazgo.

Finanzas sostenibles.

ESG y compliance.

Biodiversidad y tecnología.

La agenda completa

Día 1 – Miércoles 12 de agosto

• 9.40. Apertura oficial del Foro Valos 2026.

•10.10. Keynote “Impacto social y salud comunitaria”, a cargo de Diego Bustamante (Fundador, Fundación Pata Pila).

•10.40. Panel “La transición que estamos construyendo” (Energía y desarrollo sostenible), con Alejandro Burlot (Gerente de Energías Renovables, EMESA) y Natalio Mema (Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza).

•11.50. Panel “Empresas que construyen futuro” (Empresas y liderazgo para el desarrollo sostenible), con Walter Bressia (ex presidente de Bodegas de Argentina y fundador de Bodegas Bressia) y Farid Nallim (CEO de Reciclarg), moderado por Federico Broquen (Líder Distrito Connect, Embarca).

•12.30. Keynote “Inclusión y liderazgo”, a cargo de Fundación Empate.

•15.00. Panel “Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia” (Finanzas sostenibles e inversión de impacto), con Carina Egea (CEO de Portfolio S.A.) y Juan José Núñez (CEO de Nideport by GBM), moderado por Federico Giroldi (Business Developer, Max Capital).

•15.40. Keynote “ESG, estándares, gestión, medición y estrategia”, a cargo de Lara Lovero (Senior Programs Coordinator, GRI Argentina).

•16.50. Panel “La confianza como infraestructura invisible” (Compliance, ética y confianza), con Marcela Peltier (Compliance Officer, IMPSA), moderado por Juan Manuel Alvarado.

Día 2 – Jueves 13 de agosto

•14.40. Keynote “Ciencia y exploración”, a cargo de Nadia Cerino (Bióloga Investigadora, CONICET).

•15.10. Panel “Lo que debemos sostener” (Biodiversidad, regeneración y conservación), con Esteban Carabelli (Director Ejecutivo, FSC Argentina) y Silvina Giudici (Gerenta, Reserva Natural Villavicencio), moderado por Julia Kerman (Partner, Embarca Booster).

•16.20. Panel “Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA” (Tecnología, IA y futuro del trabajo), con Marcos Bruno (Cofundador, Merovingian Data), Maximiliano Campanella Knap (Partner, Embarca Ventures) y Lucas Fernández (Partner, Embarca Connect).

• 17. Cierre oficial del Foro Valos 2026.

•19.30. Cóctel de cierre exclusivo por invitación, en el Hotel MOD.