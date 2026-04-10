La Ciudad será sede de la primera edición de “El Día del Arte”

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la primera edición de “El Día del Arte”, un festival que reunirá distintas expresiones culturales en una jornada pensada para visibilizar la escena contemporánea local. El evento se realizará este sábado 11 de abril, desde las 16, en la Nave Cultural.

Con una programación amplia y en su mayoría gratuita, la propuesta incluirá música en vivo, sets de DJs, artes visuales, danza, teatro, audiovisual y diseño. A lo largo de la tarde y la noche, el espacio se transformará en un punto de encuentro donde convivirán múltiples disciplinas de manera simultánea, promoviendo el intercambio entre artistas y público.

El festival está pensado como una experiencia integral que invita a recorrer distintos espacios y descubrir nuevas propuestas. Entre las actividades destacadas habrá muestras de arte, proyección de cortometrajes, presentaciones de danza contemporánea y espectáculos teatrales, además de una feria de diseño y un patio gastronómico que acompañará toda la jornada.

El cierre será al aire libre, en la Explanada Este, con la presentación del ensamble de percusión Lamoladora, seguido de un DJ set a cargo de Santi Lima y Julieta Nasif, en una propuesta musical que buscará cerrar el día con energía y celebración.

Además de las actividades gratuitas, el evento contará con algunas funciones pagas. Las entradas para las actividades aranceladas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.

Programación destacada:

Actividades con entrada libre y gratuita

16:00 h. Explanada Este: Feria de diseño de indumentaria + foodtrucks

16:00 h. Sala 1: Muestra de Artes Visuales

17:00 h. Sala 2: Proyección de cortos

18:00 h. Sala 1: Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza

18:30 h. Sala 1: Compañía de Danza Ígneas – “Traición” (Dir. Natacha Gabrielli)

20:00 h. Explanada Este: LAMOLADORA

Un potente ensamble de percusión que transforma el espacio en una experiencia rítmica y física, donde la energía colectiva y el pulso en vivo marcan el ritmo de la jornada.

21:00 h. Explanada Este: DJ Set Santi Lima (New Rock Club) & Julieta Nasif

Actividades con entrada

19:00 h. Sala 2: “Mujeres del mismo barro” – Espacio Bailado (Dir. Mariella Scherbousky)

19:00 h. Sala 3: “Nerium Park” – Teatro (Dir. Ariel Blasco)