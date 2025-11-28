La Ciudad se suma a la campaña “Mendoza Elige Saber” por el Día de la Respuesta al VIH

La Ciudad de Mendoza se adhiere a la campaña provincial “Mendoza Elige Saber”, impulsada en el marco del Día de la Respuesta al VIH que se conmemora cada 1 de diciembre. La iniciativa incluye consejería previa al test y la realización de pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales, disponibles para todas las personas interesadas.

El servicio permite obtener el resultado en el momento y cuenta con acompañamiento profesional durante todo el proceso.

Los operativos se desarrollarán de la siguiente manera:

El 1 de diciembre habrá un puesto en la pérgola de la Peatonal Sarmiento, entre avenida San Martín y 9 de Julio, de 9:00 a 12:30.

Los días 3 y 10 de diciembre la atención se trasladará al Laboratorio Municipal del Centro de Salud Nº 300 “Arturo Oñativia”, en el barrio La Favorita, de 8:30 a 12:30.

La campaña busca promover el diagnóstico temprano, acercar información confiable y reducir estigmas, generando espacios de prevención y acompañamiento accesibles.