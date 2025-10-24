“La Ciudad Respira Mendoza” llega al sur con una experiencia de bienestar en San Rafael

La Ciudad de Mendoza vuelve a apostar por el turismo de naturaleza y bienestar con una nueva edición de “La Ciudad Respira Mendoza”, una propuesta que invita a disfrutar de los majestuosos escenarios del Cañón del Atuel, el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges. La experiencia incluirá actividades de meditación, yoga, canopy, paseos en catamarán, degustaciones y almuerzo, pensadas para reconectar cuerpo, mente y entorno.

La jornada se desarrollará el domingo 2 de noviembre, desde las 5.30 de la mañana, con una duración aproximada de 16 horas. El punto de partida será la Explanada Municipal (9 de Julio 500), desde donde el grupo emprenderá viaje hacia el sur provincial.

El evento se organiza en conjunto con la Municipalidad de San Rafael, el Portal del Atuel, Finca Los Álamos, el Laberinto de Borges y la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Un día para respirar naturaleza

En esta edición, “La Ciudad Respira Mendoza” propone un día de introspección y bienestar guiado por Karen Lis Belinsky, profesora de Kundalini Yoga con más de una década de trayectoria. Belinsky acompañará a los participantes en sesiones de respiración consciente, yoga y meditación, en un entorno natural único.

“Sabemos que meditar está de moda, pero muchas personas sienten que no saben hacerlo o que no es para ellas. Por eso queremos acercar esta práctica desde un lugar simple y accesible, en contacto con la naturaleza”, explicó la instructora.

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de tres íconos del sur mendocino: el Cañón del Atuel, el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges, combinando contemplación, actividad física y descanso.

Qué incluye la experiencia

El ticket tiene un valor de $45.000 y puede adquirirse a través de Entradaweb. Incluye:

Traslado ida y vuelta desde la Ciudad de Mendoza.

Meriendas y almuerzo (opción tradicional, vegetariana o celíaca).

Actividades de catamarán y canopy.

Sesiones de meditación y respiración.

Visita al Laberinto de Borges.

Degustaciones.

Se recomienda presentarse con puntualidad (5.30 a. m.) y llevar abrigo, calzado cómodo, hidratación, malla, toallón y un par de zapatillas adicionales. Para el canopy se exige ropa deportiva y calzado cerrado.

La edad mínima para participar de esta actividad es de 13 años, con un peso máximo de 100 kg. No se permite la participación de mujeres embarazadas ni de personas con lesiones lumbares o cervicales.

El subsecretario de Turismo de la Ciudad, Felipe Rinaldo, destacó que el programa continuará expandiéndose: “‘Ciudad Respira’ va a repetirse. Vamos a hacer varios en verano y queremos recorrer toda la provincia. El primero fue en Lavalle; ahora vamos al Cañón del Atuel, y pensamos en próximos destinos como Malargüe, en el Malacara”.