La Ciudad rendirá homenaje a Felipe Staiti con un show de Aguas Danzantes en la Plaza Independencia

La Ciudad de Mendoza prepara un emotivo homenaje a Felipe Staiti, uno de los grandes referentes del rock mendocino y nacional. La propuesta será un espectáculo especial que fusionará música, luces y movimiento en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

El tributo se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo desde las 19.30, en el marco del fin de semana largo. La actividad será libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Cada función incluirá un recorrido por canciones emblemáticas de Los Enanitos Verdes, como “Luz de Día”, “Mariposas” y “Por el resto”, temas que marcaron a distintas generaciones y siguen vigentes en el repertorio del rock latino.

Con una duración estimada de entre 20 y 30 minutos, el espectáculo buscará generar una experiencia sensorial que integre sonido e imagen en un mismo lenguaje. Esta propuesta forma parte de las iniciativas del municipio para reconocer a figuras clave de la cultura local.