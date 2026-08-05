La Ciudad recibe a Cristián Mohaded para una gran conferencia

El reconocido diseñador industrial Cristián Mohaded visitará Mendoza el próximo 13 de agosto para brindar la conferencia “Curiosidad: El punto de vista cambia la perspectiva”, una propuesta que reunirá a profesionales, estudiantes y personas vinculadas al mundo del diseño. La actividad se desarrollará en el Teatro Quintanilla y, a pocos días de su charla, las entradas ya se encuentran agotadas.

El encuentro es organizado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y Alto Alberdi Studio, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo e Hiper Cerámico. La iniciativa busca generar un espacio de intercambio en torno al diseño, la innovación y la creatividad a partir de la experiencia de uno de los referentes argentinos más reconocidos a nivel internacional.

Durante la conferencia, Mohaded compartirá parte de su recorrido profesional y explicará cómo la curiosidad se convirtió en el motor de su trabajo. A través de distintos proyectos, mostrará cómo nacen las ideas, qué importancia tienen la observación y la experimentación y cómo el diálogo entre el diseño, el arte, la arquitectura y los oficios puede dar lugar a nuevas formas de crear.

Uno de los ejes de la charla será el vínculo entre los materiales, el territorio y las personas. Desde esa perspectiva, el diseñador reflexionará sobre el valor de los oficios, el trabajo junto a comunidades artesanas y la posibilidad de recuperar técnicas tradicionales para transformarlas en propuestas contemporáneas.