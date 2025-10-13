La Ciudad recibe a Argentina Mining, un evento premium de la minería nacional

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, mantuvo un encuentro con la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, en la Nave Cultural, donde se llevará a cabo la próxima edición de Argentina Mining.

Durante la visita, recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre los preparativos del evento. Suárez destacó la importancia que tiene para la provincia: “La minería es uno de los grandes temas del futuro de Mendoza. Argentina Mining es una oportunidad para encontrarnos, informarnos y compartir ideas. Los esperamos del 29 al 31 de octubre en Las Naves de la Ciudad”.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Por su parte, la ministra Latorre subrayó la importancia de esta edición. “Invitamos a todos los mendocinos, empresarios, estudiantes y a la comunidad en general a vivir esta Argentina Mining”, sostuvo. La funcionaria remarcó que se trata de un hito para el desarrollo minero provincial, no sólo por el impacto económico que generará en rubros como hotelería, gastronomía y turismo de congresos, sino también por la oportunidad de formar capital humano vinculado a la industria.

Argentina Mining, que se realiza desde 1996, es considerado el principal encuentro del sector minero argentino. Reúne empresas, inversores, universidades y especialistas de todo el país y la región. Su regreso a Mendoza, luego de 17 años, marca un hito para el desarrollo minero local y reafirma a la ciudad como escenario clave para debatir el futuro productivo en un marco de sustentabilidad y regulación.

