CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad presentó la 40ª edición de la Festa in Piazza, declarada de interés municipal

El evento fue presentado por autoridades municipales y aspira a consolidarse como una propuesta cultural y gastronómica destacada de Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presentó formalmente la 40ª edición de la Festa in Piazza, una celebración que fue declarada de interés municipal y que se realizará en el corazón de la ciudad con actividades abiertas para toda la comunidad.

Durante la presentación, las autoridades destacaron que la Festa in Piazza se ha convertido en un clásico dentro de la agenda cultural y social de la provincia, convocando a miles de personas entre vecinos, artistas y turistas que disfrutan de su propuesta durante los días de realización.

Este tradicional encuentro combina música, gastronomía, espectáculos y actividades para todas las edades, y este año renueva su propuesta con diferentes escenarios, bandas y opciones gastronómicas pensadas para realzar la identidad local y promover el talento regional.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad señaló que, como cada año, la Festa in Piazza ofrecerá una programación variada donde participarán artistas de distintos géneros y referentes de la cocina regional, con espacios para la música en vivo y actividades culturales gratuitas.

El evento se desarrollará en la Plaza Italia, epicentro de la celebración, y se espera que congregue a familias, jóvenes y visitantes quienes podrán disfrutar de shows, ferias, intervenciones artísticas y opciones gastronómicas típicas en un ambiente festivo y familiar.

Las autoridades municipales hicieron hincapié en que esta edición especial celebra cuatro décadas de historia, y resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo las actividades culturales y recreativas que aportan al enriquecimiento de la vida comunitaria.

