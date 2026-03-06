La Ciudad ofrecerá una charla sobre ansiedad y mitos al momento de elegir una carrera

La Ciudad de Mendoza invita a participar de una charla taller titulada “Ansiedad y mitos sobre la elección vocacional”, una propuesta pensada para acompañar a jóvenes que se encuentran en el momento de decidir qué camino académico o laboral seguir.

La actividad será gratuita y se realizará el miércoles 11 de marzo a las 19 en la sala 1 de la Nave Cultural. Para asistir es necesario realizar una inscripción previa, ya que los cupos son limitados.

El encuentro está orientado principalmente a estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario, aunque también pueden participar egresados recientes y sus familias. La iniciativa forma parte del Programa de Orientación Vocacional de la Ciudad y busca brindar acompañamiento durante un momento clave en la vida de muchos jóvenes.

Durante la charla se abordarán diferentes inquietudes que suelen surgir al momento de elegir una carrera u ocupación futura. Uno de los ejes principales será la ansiedad que muchas veces aparece cuando llega el momento de tomar decisiones importantes.

A través de una dinámica de charla taller, los especialistas ofrecerán herramientas psicoeducativas para ayudar a comprender mejor este proceso, reflexionar sobre las opciones disponibles y tomar decisiones con mayor información y seguridad.

Además, el encuentro buscará desarmar algunos mitos frecuentes relacionados con la vocación, como la idea de que existe una única elección correcta o que la decisión debe ser definitiva. También se pondrá en valor el rol que cumplen las familias al acompañar emocionalmente a los jóvenes en esta etapa.

La participación es gratuita, con cupo limitado, y requiere inscripción previa a través de formulario online.