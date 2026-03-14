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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad ofrecerá un curso abierto de Lengua de Señas Argentina

La capacitación es gratuita y está dirigida a cualquier persona interesada en aprender herramientas básicas de comunicación e inclusión.

La Ciudad de Mendoza invita a participar de un curso abierto de Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta gratuita pensada para acercar herramientas de comunicación y promover una sociedad más inclusiva. La actividad está dirigida al público en general y requiere inscripción previa.

La capacitación se realizará en dos encuentros presenciales, programados para el 30 de marzo y el 6 de abril, de 9.30 a 11 horas, en el espacio NIDO ubicado en el barrio Flores Olivares.

Durante el curso, los participantes podrán conocer aspectos básicos de la Lengua de Señas Argentina y también acercarse a la cultura de la comunidad sorda. Entre los contenidos que se abordarán se incluyen fórmulas de cortesía, el abecedario, números, señas vinculadas al tiempo, vocabulario sobre la familia y referencias a distintos lugares de Mendoza.

La propuesta busca promover la accesibilidad comunicacional y generar más herramientas para la inclusión de las personas sordas dentro de la comunidad. A través de este tipo de capacitaciones, el municipio apunta a que más vecinos puedan incorporar conocimientos básicos de LSA y facilitar la comunicación en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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