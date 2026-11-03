La Ciudad ofrecerá controles prostáticos gratuitos en dos centros de salud durante noviembre

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con la Fundación Uroclínica, llevará adelante una campaña de atención urológica gratuita para concientizar sobre el cáncer de próstata y fomentar los controles médicos periódicos. La iniciativa se desarrollará durante noviembre bajo el lema “No esperes a que hable”, con el objetivo de impulsar la consulta preventiva incluso cuando no existen síntomas.

La propuesta contempla dos jornadas de atención que incluirán consultas médicas completas y ecografías de control. Están destinadas a hombres de 50 años o más, con domicilio en la Ciudad de Mendoza y que no se hayan realizado estudios prostáticos anteriormente.

El primer encuentro será el miércoles 11 de noviembre, a las 15, en el Centro de Salud Nº 302 “Padre Llorens”, ubicado en avenida Reverendo José María Llorens, manzana T, lotes 13 y 14, del barrio San Martín. Para consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 444 1191.

La segunda jornada tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, también a las 15, en el Centro de Salud Nº 300 Arturo Oñativia, situado en calle Carlos Berdasco s/n, del barrio La Favorita. El teléfono de contacto es 444 9591.

Cada operativo dispondrá de 15 turnos, que se asignarán previamente desde el lunes 2 de noviembre. La inscripción podrá realizarse de manera presencial en cualquiera de los dos centros de salud o por teléfono. El día de la atención, los pacientes deberán concurrir con su DNI y serán atendidos por orden de llegada.