La Ciudad ofrece un curso gratuito de defensa personal en el Parque Urbano

Una propuesta abierta para todo público, que busca enseñar herramientas de autoprotección en un entorno seguro y accesible.

La Ciudad de Mendoza suma una nueva actividad a su agenda deportiva y recreativa: ofrecerá un curso gratuito de defensa personal, orientado a personas de todas las edades y niveles.

El programa consta de dos encuentros, que se realizarán el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, de 20 a 22 h, en el Parque Urbano, ubicado dentro del Parque O’Higgins.

La capacitación estará a cargo del profesor Daniel Bosio, especialista en técnicas de autocuidado. Durante las clases, los asistentes aprenderán maniobras simples y efectivas que fortalecen la confianza, mejoran el control corporal y brindan herramientas para reaccionar ante situaciones de riesgo.

La actividad no requiere conocimientos previos. Para participar, se debe realizar una inscripción previa por WhatsApp al número 261 306 6342.

