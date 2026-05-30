La Ciudad llevará nuevos operativos de salud comunitaria a distintos barrios de la capital

La Ciudad de Mendoza anunció nuevos operativos integrales de salud comunitaria que recorrerán distintos barrios de la capital con el objetivo de acercar servicios médicos y prestaciones preventivas a la comunidad.

La propuesta está destinada principalmente a vecinos sin cobertura social y forma parte de la política sanitaria territorial impulsada por el municipio para garantizar un acceso cercano y gratuito a controles esenciales de salud.

Durante las jornadas se brindarán diferentes prestaciones médicas y preventivas, entre ellas:

Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas.

Controles clínicos de rutina.

Vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio.

Vacunación antigripal para grupos de riesgo.

Atención odontológica para niños y adultos.

Consejería en salud sexual y reproductiva.

Estudios de Papanicolaou y test de VPH.

Los turnos se entregarán desde las 8.30 y hasta completar los cupos disponibles. Para acceder a las prestaciones, los vecinos deberán presentar DNI, libreta sanitaria y carnet de vacunación.

El cronograma informado incluye operativos en los siguientes sectores: