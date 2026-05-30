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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad llevará nuevos operativos de salud comunitaria a distintos barrios de la capital

Los dispositivos territoriales ofrecerán controles médicos, vacunación y atención preventiva gratuita para vecinos sin obra social.

La Ciudad de Mendoza anunció nuevos operativos integrales de salud comunitaria que recorrerán distintos barrios de la capital con el objetivo de acercar servicios médicos y prestaciones preventivas a la comunidad.

La propuesta está destinada principalmente a vecinos sin cobertura social y forma parte de la política sanitaria territorial impulsada por el municipio para garantizar un acceso cercano y gratuito a controles esenciales de salud.

Durante las jornadas se brindarán diferentes prestaciones médicas y preventivas, entre ellas:

  • Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas.
  • Controles clínicos de rutina.
  • Vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio.
  • Vacunación antigripal para grupos de riesgo.
  • Atención odontológica para niños y adultos.
  • Consejería en salud sexual y reproductiva.
  • Estudios de Papanicolaou y test de VPH.

Los turnos se entregarán desde las 8.30 y hasta completar los cupos disponibles. Para acceder a las prestaciones, los vecinos deberán presentar DNI, libreta sanitaria y carnet de vacunación.

El cronograma informado incluye operativos en los siguientes sectores:

  • Barrio La Favorita.
  • Barrio San Martín.
  • Barrio Mirador del Cerro.
  • Barrio Flores Oeste.

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