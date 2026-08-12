La Ciudad lanzó “Vibra Joven” con más de 20 actividades

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presentó “Vibra Joven”, una agenda que reúne más de 20 actividades pensadas para los jóvenes y que se extenderá durante los próximos tres meses.

La propuesta fue organizada por la Coordinación de Juventudes y reúne actividades vinculadas con la cultura, la educación, el arte, la música, la empleabilidad, el bienestar, el entretenimiento y la participación ciudadana. La idea es ofrecer distintas opciones y, al mismo tiempo, generar espacios donde los jóvenes puedan encontrarse, expresarse y participar de propuestas de la Ciudad.

La agenda tendrá una organización particular: cada mes estará dedicado a un eje diferente. Agosto será el Mes del Protagonismo, septiembre estará enfocado en el Mes del Impacto y octubre tendrá como tema central el Mes de la Comunidad.

Durante agosto, las actividades estarán orientadas a la participación, el liderazgo y la posibilidad de que los jóvenes puedan hacer escuchar sus ideas. Entre las propuestas previstas se encuentran el lanzamiento de Redes de Impacto Joven, el Club de Teatro, el Club de Debate, una nueva edición de Conectando Emociones y la cuarta Maratón Sanmartiniana.

En septiembre llegará el Mes del Impacto, con propuestas relacionadas con la memoria, la cultura urbana y el uso de los espacios públicos. La programación incluye el Taller de Modelaje, Urban Fest, El legado de los lápices, Estación del Estudiante, DC vs. Marvel y Frecuencia U.

El último tramo de la agenda será en octubre, bajo el eje Mes de la Comunidad. En este caso, las actividades estarán relacionadas con la diversidad, los vínculos y las oportunidades para el futuro. Entre ellas aparecen Mi Primer Empleo, Birras Poéticas, Juventudes en Juego, Puente a la Universidad, Oktubre y Octubre del Terror.