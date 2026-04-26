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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad lanzó el Presupuesto Participativo 2026-2027

presentar proyectos para definir el destino de parte de los fondos municipales, con una inversión total de $800 millones.

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva edición del Presupuesto Participativo 2026-2027, una iniciativa que busca involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre obras y mejoras en distintos puntos del territorio.

El programa contará con un fondo de $800 millones destinado a financiar proyectos que surjan de las propuestas vecinales y que se ejecutarán durante 2027.

El proceso se desarrollará en distintas etapas a lo largo de 2026. La convocatoria para presentar iniciativas estará abierta entre abril y julio. En agosto se realizará la evaluación técnica de las propuestas, mientras que en septiembre se darán a conocer los proyectos que resulten viables. La votación ciudadana se llevará a cabo en octubre y los resultados se anunciarán en diciembre.

El Presupuesto Participativo se desarrollará a lo largo de distintas etapas durante 2026:

– Presentación de propuestas: abril a julio
– Evaluación técnica: agosto
– Publicación de proyectos factibles: septiembre
– Votación ciudadana: octubre
– Resultados: diciembre
– Ejecución de proyectos: 2027

Las propuestas deben incluir como mínimo:

– Problema o necesidad: describir claramente la situación que se busca mejorar.
– Objetivos concretos: qué cambio se quiere lograr.
– Ubicación precisa: barrio, zona o espacio público donde se desarrollará.
– Descripción de la solución: acciones o actividades propuestas.
– Impacto esperado: a quiénes beneficiará y de qué manera.
– Presupuesto estimado: monto orientativo con desglose de costos.

Desde el municipio destacaron la importancia de presentar proyectos claros y bien fundamentados, ya que esto será clave para su análisis y eventual implementación.

Las propuestas deberán presentarse exclusivamente a través del formulario online disponible aquí. El período de carga se encuentra abierto hasta el 31 de julio.

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