La Ciudad lanza una agenda de mayo con propuestas para estudiantes universitarios

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades pensadas especialmente para la comunidad universitaria, con iniciativas que se desarrollarán a lo largo de mayo y que también estarán abiertas al público en general.

La propuesta, impulsada por el programa Ciudad Universitaria, combina formación, acompañamiento académico e instancias de integración, con el objetivo de fortalecer el recorrido educativo de los estudiantes y promover su bienestar integral.

Durante el mes, se ofrecerán distintas actividades gratuitas que abarcan desde capacitaciones en salud hasta espacios recreativos y talleres específicos orientados a mejorar el rendimiento académico.

Entre los ejes principales de la agenda se destacan las acciones vinculadas al cuidado de la salud, el desarrollo personal y la optimización de hábitos de estudio, en línea con una mirada integral sobre la vida universitaria. A esto se suman propuestas que buscan fomentar la participación, el encuentro entre pares y la construcción de redes dentro del ámbito educativo.

Agenda:

Arranca el viernes 8 de mayo con un curso de RCP y primeros auxilios, dictado por el enfermero Marcelo Cárdenas, de 10 a 12 en el SUM del Concejo Deliberante (9 de Julio 500). La capacitación será teórico-práctica e incluirá uso de DEA y maniobra de Heimlich, con certificación y abierta al público.

El viernes 15 se realizará un campeonato de truco a las 18 en el bar Patio (Juan B. Justo 429), con modalidad en parejas, premios y un espacio pensado para la integración estudiantil.

Por último, el viernes 29 tendrá lugar el taller “Claves para rendir mejor”, a las 17 en el coworking municipal (9 de Julio 500), donde especialistas brindarán herramientas para organizar el estudio, mejorar la concentración y manejar el estrés. La actividad es gratuita con inscripción previa.