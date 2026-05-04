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La Ciudad lanza una agenda de mayo con propuestas para estudiantes universitarios

Durante mayo, Mendoza despliega propuestas pensadas para acompañar la vida académica y el bienestar estudiantil.

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades pensadas especialmente para la comunidad universitaria, con iniciativas que se desarrollarán a lo largo de mayo y que también estarán abiertas al público en general.

La propuesta, impulsada por el programa Ciudad Universitaria, combina formación, acompañamiento académico e instancias de integración, con el objetivo de fortalecer el recorrido educativo de los estudiantes y promover su bienestar integral.

Durante el mes, se ofrecerán distintas actividades gratuitas que abarcan desde capacitaciones en salud hasta espacios recreativos y talleres específicos orientados a mejorar el rendimiento académico.

Entre los ejes principales de la agenda se destacan las acciones vinculadas al cuidado de la salud, el desarrollo personal y la optimización de hábitos de estudio, en línea con una mirada integral sobre la vida universitaria. A esto se suman propuestas que buscan fomentar la participación, el encuentro entre pares y la construcción de redes dentro del ámbito educativo.

Agenda:

Arranca el viernes 8 de mayo con un curso de RCP y primeros auxilios, dictado por el enfermero Marcelo Cárdenas, de 10 a 12 en el SUM del Concejo Deliberante (9 de Julio 500). La capacitación será teórico-práctica e incluirá uso de DEA y maniobra de Heimlich, con certificación y abierta al público.

El viernes 15 se realizará un campeonato de truco a las 18 en el bar Patio (Juan B. Justo 429), con modalidad en parejas, premios y un espacio pensado para la integración estudiantil.

Por último, el viernes 29 tendrá lugar el taller “Claves para rendir mejor”, a las 17 en el coworking municipal (9 de Julio 500), donde especialistas brindarán herramientas para organizar el estudio, mejorar la concentración y manejar el estrés. La actividad es gratuita con inscripción previa.

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