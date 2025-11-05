La Ciudad lanza sus programas de verano para todas las edades

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a sumarse a los Programas de Verano 2025-2026, una propuesta integral que busca fomentar la vida activa, la recreación y el encuentro comunitario. Las iniciativas se desarrollarán del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, en gimnasios municipales, clubes y centros comunitarios, y están pensadas para vecinos y vecinas desde los 4 años en adelante.

Colonias de verano para niñas y niños (4 a 12 años)

Funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13 h, en los gimnasios municipales N.º 1, 2, 3, 4 y 5, en el Playón Sanidad (CORFAM), en el CIC 2 y en el Club Cano.

Las inscripciones se realizarán en tres etapas:

Del 10 al 14 de noviembre: para usuarios de los gimnasios y empleados municipales, de forma presencial de 8 a 19 h.

para usuarios de los gimnasios y empleados municipales, de forma presencial de 8 a 19 h. Del 7 al 21 de noviembre: para vecinos de la Ciudad, con preinscripción online del 7 al 12 y luego confirmación presencial del 17 al 21.

para vecinos de la Ciudad, con preinscripción online del 7 al 12 y luego confirmación presencial del 17 al 21. Del 7 al 26 de noviembre: para residentes de otros departamentos, con el mismo esquema de inscripción.

Todas las inscripciones se gestionarán a través de la app Access Fan, que generará un código QR personal como credencial digital.

Escuelas de verano para adolescentes

Se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 14 a 18 h, en el Centro de Integración Comunitaria N.º 2, ubicado en Ascasubi y Posta del Retamo (Barrio Soberanía Nacional). La inscripción será presencial desde el 1.º de diciembre.

Colonias de verano para personas con discapacidad

Están dirigidas a niños, niñas y adultos desde los 8 años con discapacidad intelectual, sensorial o motora. Se desarrollarán lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.30 h, en el Gimnasio Municipal N.º 2 (Alpatacal 3151, Sexta Sección).

La inscripción será presencial los días 24, 26 y 28 de noviembre, de 15 a 19 h, y se deberá presentar:

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Una foto carnet (4×4)

Ficha médica firmada por el médico de cabecera

Escuelas de natación

Habrá clases para niños, adolescentes y adultos en los Gimnasios Municipales N.º 2, 4 y 5. Los gimnasios N.º 1 y 3 continuarán con sus natatorios climatizados y las actividades regulares. Las inscripciones comenzarán el 1.º de diciembre, de forma presencial.

“Mi verano, mi club”

Este programa permitirá a los vecinos y vecinas inscriptos en los gimnasios municipales N.º 4 y 5 disfrutar libremente de los natatorios los sábados y domingos, de 14 a 20 h. Las inscripciones también se abrirán el 1.º de diciembre en cada gimnasio.