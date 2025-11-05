Search
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad lanza sus programas de verano para todas las edades

Desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero, la Ciudad de Mendoza desplegará una completa agenda de escuelas de verano, natación y actividades.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a sumarse a los Programas de Verano 2025-2026, una propuesta integral que busca fomentar la vida activa, la recreación y el encuentro comunitario. Las iniciativas se desarrollarán del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, en gimnasios municipales, clubes y centros comunitarios, y están pensadas para vecinos y vecinas desde los 4 años en adelante.

Colonias de verano para niñas y niños (4 a 12 años)

Funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13 h, en los gimnasios municipales N.º 1, 2, 3, 4 y 5, en el Playón Sanidad (CORFAM), en el CIC 2 y en el Club Cano.
Las inscripciones se realizarán en tres etapas:

  • Del 10 al 14 de noviembre: para usuarios de los gimnasios y empleados municipales, de forma presencial de 8 a 19 h.
  • Del 7 al 21 de noviembre: para vecinos de la Ciudad, con preinscripción online del 7 al 12 y luego confirmación presencial del 17 al 21.
  • Del 7 al 26 de noviembre: para residentes de otros departamentos, con el mismo esquema de inscripción.
    Todas las inscripciones se gestionarán a través de la app Access Fan, que generará un código QR personal como credencial digital.

Escuelas de verano para adolescentes

Se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 14 a 18 h, en el Centro de Integración Comunitaria N.º 2, ubicado en Ascasubi y Posta del Retamo (Barrio Soberanía Nacional). La inscripción será presencial desde el 1.º de diciembre.

Colonias de verano para personas con discapacidad

Están dirigidas a niños, niñas y adultos desde los 8 años con discapacidad intelectual, sensorial o motora. Se desarrollarán lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.30 h, en el Gimnasio Municipal N.º 2 (Alpatacal 3151, Sexta Sección).
La inscripción será presencial los días 24, 26 y 28 de noviembre, de 15 a 19 h, y se deberá presentar:

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • Una foto carnet (4×4)
  • Ficha médica firmada por el médico de cabecera

Escuelas de natación

Habrá clases para niños, adolescentes y adultos en los Gimnasios Municipales N.º 2, 4 y 5. Los gimnasios N.º 1 y 3 continuarán con sus natatorios climatizados y las actividades regulares. Las inscripciones comenzarán el 1.º de diciembre, de forma presencial.

“Mi verano, mi club”

Este programa permitirá a los vecinos y vecinas inscriptos en los gimnasios municipales N.º 4 y 5 disfrutar libremente de los natatorios los sábados y domingos, de 14 a 20 h. Las inscripciones también se abrirán el 1.º de diciembre en cada gimnasio.

Ciudad de MendozamunicipalidadProgramas de Verano 2025-2026

