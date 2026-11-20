La Ciudad de Mendoza lanzó una convocatoria para que restaurantes y establecimientos gastronómicos de la Capital participen de una nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. La iniciativa, organizada junto al Consulado General de Italia en Mendoza, busca promover la cultura y las tradiciones italianas a través de propuestas culinarias especiales.

La celebración se desarrollará del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026, bajo el lema “La cocina italiana: patrimonio, territorios y cultura”. Esta edición propone destacar la relación entre la gastronomía, las comunidades y los productos característicos de las distintas regiones de Italia.

Durante esos días, los establecimientos que se incorporen a la iniciativa podrán ofrecer diferentes experiencias para el público, como platos tradicionales, menús temáticos, promociones, degustaciones, maridajes y encuentros gastronómicos.

Cómo pueden participar los restaurantes

La convocatoria está dirigida a restaurantes y establecimientos gastronómicos que se encuentren registrados en la Ciudad de Mendoza. Para participar, los interesados deberán presentar una propuesta específica que incluya una descripción de la experiencia, su modalidad y el precio. Además, deberán garantizar que estará disponible durante los días que dure la celebración.

La inscripción se realiza a través de un formulario online y hay tiempo para completarlo hasta el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 12.

Una vez confirmada la participación, el Consulado General de Italia y la Municipalidad de Mendoza llevarán adelante acciones conjuntas de comunicación y promoción para difundir los restaurantes adheridos y las propuestas que ofrecerán.