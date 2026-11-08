La Ciudad intervendrá distintas calles con trabajos de bacheo durante noviembre

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio a conocer el cronograma de trabajos de bacheo previsto para la semana del martes 10 al viernes 13 de noviembre. Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y comprenderán distintas calles y esquinas de la capital.

El operativo contempla reparaciones de calzadas mediante la aplicación de material asfáltico en frío y en caliente, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial en diferentes barrios.

En paralelo, el área de Arbolado realizará intervenciones puntuales a partir de expedientes y notas ingresadas. También se desarrollarán tareas en el marco del programa de Manejo Integral de Plagas (MIP), en respuesta a solicitudes y reclamos de los vecinos.

Cronograma de bacheo del 10 al 13 de noviembre

Los trabajos se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre

Bacheo en frío: Fray Inalicán al 364; Provincia de Chaco al 3080 y 3086; Bernardo Houssay al 100.

Bacheo en caliente: Chenaut al 3180.

Miércoles 11 de noviembre

Bacheo en frío: J. A. Calle al 36, 299, 699 y 890; Rubilar al 3264.

Bacheo en caliente: cruce de Fernando Fader y Juan Vucetich.

Jueves 12 de noviembre

Bacheo en frío: Pellegrini al 5, 100 y 148; Paso de los Andes al 1833, 1863, 1887, 2562 y 3202.

Bacheo en caliente: intersección de Lavalle y San Juan.

Viernes 13 de noviembre