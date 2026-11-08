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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad intervendrá distintas calles con trabajos de bacheo durante noviembre

El municipio realizará reparaciones de calzadas en distintas calles de la capital, con trabajos de bacheo en frío y en caliente.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio a conocer el cronograma de trabajos de bacheo previsto para la semana del martes 10 al viernes 13 de noviembre. Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y comprenderán distintas calles y esquinas de la capital.

El operativo contempla reparaciones de calzadas mediante la aplicación de material asfáltico en frío y en caliente, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial en diferentes barrios.

En paralelo, el área de Arbolado realizará intervenciones puntuales a partir de expedientes y notas ingresadas. También se desarrollarán tareas en el marco del programa de Manejo Integral de Plagas (MIP), en respuesta a solicitudes y reclamos de los vecinos.

Cronograma de bacheo del 10 al 13 de noviembre

Los trabajos se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre

  • Bacheo en frío: Fray Inalicán al 364; Provincia de Chaco al 3080 y 3086; Bernardo Houssay al 100.
  • Bacheo en caliente: Chenaut al 3180.

Miércoles 11 de noviembre

  • Bacheo en frío: J. A. Calle al 36, 299, 699 y 890; Rubilar al 3264.
  • Bacheo en caliente: cruce de Fernando Fader y Juan Vucetich.

Jueves 12 de noviembre

  • Bacheo en frío: Pellegrini al 5, 100 y 148; Paso de los Andes al 1833, 1863, 1887, 2562 y 3202.
  • Bacheo en caliente: intersección de Lavalle y San Juan.

Viernes 13 de noviembre

  • Bacheo en frío: Aristóbulo del Valle al 344, 381, 722 y 742.
  • Bacheo en caliente: Ayacucho al 623.

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