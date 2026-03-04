La Ciudad inauguró el 5° parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura

La Municipalidad de Mendoza inauguró el quinto parador inteligente del Metrotranvía, en el corazón del centro urbano, como parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la movilidad urbana segura, eficiente y moderna. Este nuevo punto se suma a los ya existentes y amplía la red de estaciones con tecnología, conectividad y mayor confort para quienes utilizan el transporte diario.

Ubicado estratégicamente en el cruce de San Martín y España, el parador fue diseñado para brindar mayor seguridad y comodidad a las personas que esperan el Metrotranvía. Cuenta con iluminación LED, mobiliario urbano renovado y sistemas que permiten el acceso a información actualizada sobre los servicios y recorridos.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de la Ciudad para seguir mejorando el transporte público y acompañar el crecimiento urbano. Con la incorporación de este nuevo punto, se busca facilitar el traslado de quienes se movilizan hacia el centro, impulsando una alternativa de transporte sustentable y atractiva para residentes, estudiantes y trabajadores.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Además del equipamiento físico, el parador inteligente está pensado para integrarse a la ciudad de manera moderna, con señalización clara y espacios acondicionados para una espera más segura. La idea es generar puntos de encuentro más organizados y confiables, que promuevan el uso del Metrotranvía como una opción habitual.

“Esto es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó Ulpiano Suárez.