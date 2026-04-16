La Ciudad impulsa la reconversión de los puestos de diarios con nuevos rubros habilitados

La Ciudad de Mendoza avanza con una medida orientada a transformar los históricos puestos de diarios y revistas, permitiendo la incorporación de nuevos rubros comerciales. El objetivo es adaptar estos espacios a los cambios en los hábitos de consumo y fortalecer su sostenibilidad económica.

A través de una actualización normativa, se habilita a los escaparates a sumar productos y servicios complementarios, sin dejar de lado su función principal vinculada a la venta de publicaciones periódicas. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el municipio y el sector de vendedores, en respuesta a la crisis que atraviesa la actividad.

Entre los nuevos artículos que podrán ofrecerse se incluyen libros, insumos de librería, artesanías, souvenirs, productos regionales y accesorios tecnológicos. Además, se contempla la posibilidad de incorporar propuestas como café al paso, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

La normativa también amplía el abanico de servicios que podrán brindarse desde estos espacios. Entre ellos, la recarga de tarjetas, la gestión del estacionamiento medido, la recepción y entrega de correspondencia, la carga de dispositivos electrónicos y la venta de pasajes de transporte de media y larga distancia.

Actualmente, la capital mendocina cuenta con más de medio centenar de estos puestos, cuyos titulares deberán gestionar individualmente la ampliación de rubros y cumplir con las condiciones establecidas por el municipio.