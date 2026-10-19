La Ciudad habilita puntos digitales para participar de la Encuesta Nacional Migrante

La Municipalidad de Mendoza habilitó distintos puntos de conectividad asistida para que la comunidad migrante pueda participar de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA 2026). La propuesta se desarrolla en conjunto con el equipo técnico del relevamiento y la Subsecretaría de Atención y Cercanía.

El objetivo es conocer las experiencias y trayectorias de las personas migrantes, identificar situaciones de desigualdad y reunir información que contribuya al desarrollo de políticas públicas de inclusión. La encuesta es voluntaria y anónima, y cuenta con la participación del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil.

Para facilitar el acceso, el municipio dispuso espacios con conexión a internet y asistencia para completar el cuestionario. Quienes prefieran responder desde sus propios celulares o tablets también pueden hacerlo a través del sitio oficial www.encuestamigrante.ar.

Dónde participar

Los puntos habilitados funcionarán durante todo octubre, de lunes a viernes, de 8 a 14, en las siguientes ubicaciones: