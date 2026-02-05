La Ciudad fue sede de la presentación de las candidatas provinciales de Personas Mayores

La Ciudad de Mendoza fue anfitriona de la presentación de las candidatas provinciales de Personas Mayores, en un evento realizado en la Terraza Jardín Mirador, donde las representantes de los 18 departamentos se dieron a conocer formalmente ante vecinos y autoridades.

La anfitriona de la capital es Gladys Doña, elegida en diciembre para portar la corona de la Ciudad, y junto al resto de las candidatas compartió sus expectativas y emociones al participar de una propuesta que pone en valor sus experiencias de vida y su rol activo en la comunidad.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el director de Personas Mayores de la provincia Lucas Luppo, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza Felipe Rinaldo y la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano Ana Urrutia, entre otras autoridades.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Durante su discurso, la vicegobernadora resaltó la importancia de promover el bienestar de las personas mayores en toda la provincia, valorando su participación, compromiso y energía, y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para generar espacios de encuentro y actividades en los distintos departamentos.

Por su parte, el subsecretario de Turismo expresó su orgullo por ser anfitriones del evento en un espacio representativo de la ciudad y señaló que las candidatas pudieron disfrutar de una visita guiada y una experiencia especial en el marco de los 90 años de la Vendimia.

El director de Personas Mayores agradeció el acompañamiento institucional y destacó que el encuentro permitió compartir experiencias, intercambiar miradas y visibilizar proyectos de vida con una participación activa, promoviendo valores como el respeto, la empatía y el reconocimiento hacia las personas mayores.

La jornada concluyó con un ágape compartido entre las candidatas, autoridades e invitados, y un brindis que celebró la participación, el encuentro y el camino hacia la Fiesta de la Vendimia 2026.