La Ciudad fue distinguida con el premio Plata por su propuesta de enoturismo

La Ciudad de Mendoza volvió a destacarse en el ámbito del enoturismo. Esta vez fue gracias a la propuesta “San Martín y el Vino”, que obtuvo el premio Plata en la categoría Arte y Cultura de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2027, uno de los certámenes que distingue las mejores experiencias vinculadas al turismo del vino en la provincia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo y reunió a autoridades provinciales, representantes del sector turístico y referentes de la industria vitivinícola. En representación del municipio participó el intendente Ulpiano Suarez, quien recibió la distinción junto al equipo responsable de la iniciativa.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La propuesta premiada se desarrolla en la Casa de San Martín y busca acercar a los visitantes a la figura del Libertador desde una mirada diferente. A través de un recorrido guiado y una degustación a ciegas, los participantes conocen el vínculo de José de San Martín con el vino y descubren aspectos poco conocidos de la historia mendocina.

Al recibir el reconocimiento, Ulpiano Suarez destacó el trabajo realizado por los equipos municipales y sostuvo que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la identidad de la Ciudad y sumar nuevas experiencias para quienes la visitan.

Los Best Of Mendoza’s Wine Tourism forman parte de la red internacional Great Wine Capitals y cada año distinguen proyectos que aportan valor al turismo del vino a partir de propuestas originales y sostenibles.