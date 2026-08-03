La Ciudad fue distinguida con el premio Plata por su propuesta de enoturismo

La Ciudad de Mendoza volvió a destacarse en el ámbito del enoturismo. Esta vez fue gracias a la propuesta “San Martín y el Vino”, que obtuvo el premio Plata en la categoría Arte y Cultura de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2027, uno de los certámenes que distingue las mejores experiencias vinculadas al turismo del vino en la provincia.
La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo y reunió a autoridades provinciales, representantes del sector turístico y referentes de la industria vitivinícola. En representación del municipio participó el intendente Ulpiano Suarez, quien recibió la distinción junto al equipo responsable de la iniciativa.
La propuesta premiada se desarrolla en la Casa de San Martín y busca acercar a los visitantes a la figura del Libertador desde una mirada diferente. A través de un recorrido guiado y una degustación a ciegas, los participantes conocen el vínculo de José de San Martín con el vino y descubren aspectos poco conocidos de la historia mendocina.
Al recibir el reconocimiento, Ulpiano Suarez destacó el trabajo realizado por los equipos municipales y sostuvo que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la identidad de la Ciudad y sumar nuevas experiencias para quienes la visitan.
Los Best Of Mendoza’s Wine Tourism forman parte de la red internacional Great Wine Capitals y cada año distinguen proyectos que aportan valor al turismo del vino a partir de propuestas originales y sostenibles.