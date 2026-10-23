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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza y Uber se unen para fortalecer la seguridad con Ojos en Alerta

El municipio firmó un convenio con la plataforma de movilidad para incorporar a sus conductores al sistema de prevención ciudadana.

La Ciudad de Mendoza continúa ampliando el alcance de Ojos en Alerta a través de acuerdos con empresas y sectores que tienen presencia cotidiana en las calles. En esta oportunidad, el municipio firmó un convenio con Uber para sumar a los socios conductores de la plataforma a esta herramienta de prevención y seguridad ciudadana.

El acuerdo apunta a aprovechar la circulación permanente de los vehículos por distintos puntos de la capital mendocina para detectar situaciones que requieran atención y comunicar posibles emergencias de manera rápida. De esta forma, los conductores podrán colaborar con el sistema y contribuir al cuidado de la comunidad.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La incorporación contempla instancias de capacitación para que los interesados conozcan el funcionamiento de Ojos en Alerta y aprendan a utilizar correctamente sus herramientas. La propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y los distintos actores que se mueven diariamente por la Ciudad.

Ojos en Alerta permite enviar mensajes, audios, fotografías y videos para informar sobre hechos sospechosos o situaciones de emergencia. A diferencia de una llamada tradicional al 911, el sistema funciona mediante mensajería directa y cuenta con un botón de pánico para situaciones de extrema urgencia, que activa un protocolo de intervención.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de prevención del delito, que promueve la participación ciudadana y la articulación con instituciones y empresas para ampliar la capacidad de respuesta ante distintos episodios.

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