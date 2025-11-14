La Ciudad de Mendoza y Uber presentaron una iniciativa destinada evitar el alcohol al volante

La Ciudad de Mendoza y Uber Argentina presentaron un programa destinado a promover viajes planificados y seguros durante la noche, especialmente en contextos vinculados al consumo de alcohol. El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente capitalino, Ulpiano Suárez, junto a representantes de Uber y del sector vitivinícola y cervecero. Además, contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia.

El plan busca ofrecer alternativas de movilidad que reduzcan riesgos viales y fomenten la responsabilidad entre conductores y usuarios. La iniciativa contempla que, a través de la aplicación de Uber, los usuarios reciban alertas previas a salidas nocturnas para planificar su regreso mediante una opción segura de traslado.

Foto: Gentileza.

El proyecto incorpora además un módulo de análisis desarrollado junto a Trendsity e INECO para identificar patrones de movilidad nocturna y diseñar estrategias de prevención en zonas de mayor concurrencia. También se sumarán establecimientos vitivinícolas y cerveceros con beneficios para quienes opten por viajes planificados.

Cabe resaltar que el programa se implementará los fines de semana, entre el 13 de noviembre y el 20 de diciembre, en Arístides y Luján de Cuyo. Incluirá el envío de mensajes proactivos en horarios estratégicos y un descuento del 25% para los traslados de regreso nocturno, con el objetivo de incentivar que los conductores dejen el auto en casa.

Durante la presentación, el intendente Suárez resaltó: “Agradecemos a Uber por confiar en la Ciudad de Mendoza para implementar el programa piloto. Creemos que la colaboración entre el sector público y el privado es el camino para reducir los incidentes viales”. Además, recordó que Mendoza fue la primera provincia del país en regular el funcionamiento de las plataformas de viajes.

“Este tipo de iniciativas reflejan una ciudad que se anticipa a los problemas y busca soluciones inteligentes para cuidar a sus vecinos y vecinas, sin dejar de promover una vida nocturna activa y responsable”, destacó Suárez.