La Ciudad de Mendoza se ubicó en el primer puesto del ranking nacional de menor presión tributaria municipal, de acuerdo con el último relevamiento del Monitor de Presión Tributaria Subnacional elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El estudio, que comparó el impacto de las tasas sobre la actividad económica en 30 ciudades de la Argentina, reveló que la capital de la Provincia registra una tasa municipal efectiva promedio de apenas el 0,12% sobre las ventas, una cifra doce veces menor al promedio general de las localidades evaluadas, que se sitúa en el 1,44%.

El relevamiento de IDESA analiza el impacto de las tasas que cobran los municipios a los comercios e industrias (comúnmente denominadas de seguridad e higiene, registro o inspección) calculando la alícuota efectiva sobre las ventas de un negocio tipo.

En este indicador, la gestión de la capital mendocina se diferenció con holgura de los restantes distritos.

“No es casualidad. Desde el primer día asumimos el compromiso de bajar tasas, simplificar trámites y eliminar obstáculos para quienes quieren emprender, invertir y generar empleo. Lo hicimos administrando con responsabilidad cada peso de los vecinos, sin resignar servicios ni obras”, señaló el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

“El sector privado es el motor del crecimiento, y desde el municipio tenemos que acompañarlo. Este resultado nos confirma que estamos en el camino correcto. Vamos a seguir por acá”, añadió el capitalino.