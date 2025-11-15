Search
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza sancionó una ordenanza para un uso estratégico de la IA

La normativa establece principios y objetivos para incorporar la IA en la gestión municipal garantizando transparencia, innovación y resguardo de datos.

La Ciudad de Mendoza dio un paso importante hacia una gestión pública más moderna y eficiente tras la aprobación de la Ordenanza N.º 4221/2025, impulsada por la Dirección de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto. La iniciativa busca promover el uso de la inteligencia artificial para optimizar trámites, mejorar los servicios y fortalecer la innovación institucional.

La normativa fija un marco de acción basado en principios éticos, protección de datos personales, transparencia en los algoritmos y supervisión humana permanente. También establece objetivos concretos, como simplificar procesos administrativos, agilizar la toma de decisiones, elevar la calidad de la atención al ciudadano, impulsar la capacitación del personal municipal y fomentar proyectos piloto en distintas áreas.

La ordenanza crea además el Programa Municipal de Innovación con Inteligencia Artificial, que dependerá del Comité Local de Inteligencia Artificial. Este espacio tendrá a su cargo la detección de oportunidades, la implementación de pruebas piloto, la difusión de buenas prácticas y la presentación de informes anuales sobre los avances obtenidos.

La Ciudad también se incorporará a la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina, un espacio de cooperación entre municipios para compartir experiencias, estándares y desarrollos tecnológicos.

El intendente Ulpiano Suárez celebró la aprobación de la ordenanza y destacó que se trata de un paso clave para consolidar una transformación digital centrada en las personas, que utilice la IA de manera estratégica, ética y responsable para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza se posiciona como una de las primeras del país en regular integralmente el uso de la inteligencia artificial en el ámbito público, estableciendo bases sólidas para un futuro de innovación con responsabilidad social.

