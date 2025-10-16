Search
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza rendirá homenaje a los Héroes de Malvinas con “Atardecer en el Memorial”

Un encuentro cultural y conmemorativo que busca mantener viva la memoria y honrar a quienes defendieron la patria en Malvinas.

Este viernes 17 de octubre, a las 20 horas, el Parque Central se convertirá en escenario de un acto cultural y conmemorativo en honor a la gesta de Malvinas. La propuesta, titulada “Atardecer en el Memorial”, se enmarca dentro del Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025”, organizado por la Universidad de Mendoza.

La actividad busca mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con los valores de soberanía y patriotismo. El encuentro reunirá a autoridades, visitantes de todo el país y vecinos que deseen compartir este reconocimiento.

El homenaje incluirá interpretaciones musicales, la presentación del ballet municipal y la participación de la Banda Talcahuano. Además, se contará con la emotiva voz del veterano de Malvinas, Gaucho Rivero. El intendente Ulpiano Suarez también estará presente, junto a veteranos y representantes de distintas instituciones.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza busca honrar el valor, la entrega y la memoria de quienes defendieron la patria con coraje, destacando la importancia de la educación, la reflexión y la construcción de una identidad nacional basada en el respeto y la unidad.

ETIQUETAS:

MalvinasParque Centralde octubreacto culturalAtardecer en el MemorialPrimer Congreso NacionalCiudad de Mendoza

