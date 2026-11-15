La Ciudad de Mendoza propone una experiencia para crear y degustar vinos propios

La Ciudad de Mendoza, junto con la Bodega Uva Negra, llevará adelante una nueva propuesta vinculada al mundo del vino: “Wine – Blending Game”, una experiencia interactiva que invita a los participantes a ponerse en el lugar de un enólogo y experimentar con distintos varietales mendocinos.

La actividad tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, a las 18, en la Sala del Vino del edificio municipal, ubicado en 9 de Julio 500. Durante el encuentro, los asistentes podrán degustar diferentes vinos, medir sus características y combinar sus sabores para elaborar un blend propio.

La dinámica se desarrollará en equipos que competirán por crear el mejor vino. Cada grupo deberá encontrar la combinación adecuada, ponerle un nombre a su creación y demostrar sus conocimientos sobre vitivinicultura. La experiencia estará acompañada por sommeliers especializados y finalizará con una propuesta de maridaje.

En esta edición participará la Bodega Uva Negra, con la presencia de su sommelier Marcos Bruz, quien guiará a los asistentes durante la actividad.

El cupo para esta actividad es limitado. Quienes estén interesados en participar pueden adquirir su ticket en EntradaWeb. Se recomienda llegar con 10 minutos de antelación.