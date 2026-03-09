La Ciudad de Mendoza presentó su agenda de actividades por el Mes de la Mujer

En el marco del Mes de la Mujer y las conmemoraciones por el 8 de marzo, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio a conocer una agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes. La propuesta incluye encuentros culturales, jornadas recreativas y espacios de formación orientados a promover la reflexión, la sensibilización y el ejercicio pleno de derechos.

Las iniciativas buscan fortalecer la perspectiva de género en las políticas públicas y generar espacios de participación comunitaria. Además, apuntan a visibilizar la construcción histórica y social de los derechos de las mujeres.

La jornada también recordará el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán ocurrido en 2010 en Córdoba, un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las lesbianas en Argentina.

Otra de las propuestas será “Ciudad en Movimiento: encuentro, recreación y vida saludable”, que se realizará el sábado 14 de marzo de 17 a 19.30 en el Parque Central. El evento incluirá la charla “Hackeá tu ciclo: Energía y bienestar los 28 días”, a cargo de la doctora Ana Orone, donde se compartirán herramientas sobre salud menstrual y bienestar integral.

A las 18, la jornada continuará con una clase abierta de ritmos destinada a personas de todas las edades. Además, habrá stands informativos de salud y un espacio de la Subdirección de Mujeres, Género y Diversidad con información sobre servicios y dispositivos de acompañamiento disponibles en la Ciudad.

La agenda también incluye un taller sobre derechos de personas trans que se realizará el viernes 27 de marzo, de 18 a 20, en el ECoS (Paso de los Andes y Sobremonte, Gimnasio Nº1). El encuentro estará dirigido a la población transgénero y abordará herramientas jurídicas y sociales vinculadas al reconocimiento y ejercicio de derechos.

La capacitación se enmarca en las acciones que impulsa la Secretaría de Gobierno municipal para promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer el acceso a derechos para toda la comunidad. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa debido al cupo limitado.