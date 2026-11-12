La Ciudad de Mendoza llevó su propuesta turística a un encuentro regional en San Juan

La Ciudad de Mendoza participó del V Encuentro Regional de Turismo, que se realizó el 30 y 31 de octubre en San Juan y reunió a más de 300 participantes de las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. El evento tuvo como objetivo generar espacios de intercambio, fortalecer los vínculos institucionales y promover nuevas oportunidades para el desarrollo turístico de la región.

En representación de la capital mendocina estuvo el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo, quien presentó la variedad de propuestas que ofrece la Ciudad para visitantes locales, nacionales e internacionales. Durante su exposición, hizo hincapié en los circuitos urbanos, culturales, patrimoniales, gastronómicos y recreativos que forman parte de la oferta turística.

También compartió detalles sobre el trabajo que lleva adelante el municipio en materia de gestión y promoción del destino, junto con los proyectos previstos para seguir ampliando las alternativas y consolidar a la Ciudad de Mendoza como una puerta de entrada a las experiencias turísticas de la provincia.

Mendoza será sede del próximo encuentro en 2027

Uno de los anuncios destacados de la jornada fue que Mendoza recibirá la sexta edición del Encuentro Regional de Turismo, prevista para 2027.

La designación representa una nueva oportunidad para fortalecer la presencia de la Ciudad y la provincia en la agenda turística de Cuyo, impulsar el trabajo conjunto y profundizar la integración regional.