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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza lanzó beneficios fiscales para clubes deportivos

La Ciudad de Mendoza impulsa beneficios fiscales para clubes deportivos con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y comunitario.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza anunció una nueva medida destinada a fortalecer a los clubes deportivos locales mediante beneficios fiscales y asistencia administrativa para las instituciones que desarrollan actividades sociales y deportivas en la capital.

La iniciativa busca acompañar a los clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la contención social, la promoción del deporte y la integración comunitaria.

Entre los principales beneficios, las instituciones podrán acceder a exenciones y alivios impositivos, siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos por el municipio y los organismos provinciales.

Desde el municipio explicaron que los clubes interesados deberán contar con la documentación institucional actualizada y encontrarse regularizados ante la Dirección de Personas Jurídicas. Además, deberán iniciar el trámite correspondiente para solicitar formalmente el beneficio.

Beneficios destacados:

  • Condonación de deuda municipal: posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos (exceptuando gastos y honorarios de procesos judiciales de apremio).
  • Eximición de tasas futuras: exención en el pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio mientras el convenio se mantenga vigente.

Cómo inscribirse
La presentación es digital a través de la Ventanilla Única enviando un correo a [email protected] con el asunto “Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club [Nombre]”. Se debe adjuntar nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez, DNI del representante legal, estatuto, personería jurídica, acreditación de domicilio social en Ciudad y documentación que respalde la disponibilidad de instalaciones e infraestructura.

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