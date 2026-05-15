La Ciudad de Mendoza lanzó beneficios fiscales para clubes deportivos

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza anunció una nueva medida destinada a fortalecer a los clubes deportivos locales mediante beneficios fiscales y asistencia administrativa para las instituciones que desarrollan actividades sociales y deportivas en la capital.

La iniciativa busca acompañar a los clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la contención social, la promoción del deporte y la integración comunitaria.

Entre los principales beneficios, las instituciones podrán acceder a exenciones y alivios impositivos, siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos por el municipio y los organismos provinciales.

Desde el municipio explicaron que los clubes interesados deberán contar con la documentación institucional actualizada y encontrarse regularizados ante la Dirección de Personas Jurídicas. Además, deberán iniciar el trámite correspondiente para solicitar formalmente el beneficio.

Beneficios destacados:

Condonación de deuda municipal: posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos (exceptuando gastos y honorarios de procesos judiciales de apremio).

posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos (exceptuando gastos y honorarios de procesos judiciales de apremio). Eximición de tasas futuras: exención en el pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio mientras el convenio se mantenga vigente.

Cómo inscribirse

La presentación es digital a través de la Ventanilla Única enviando un correo a [email protected] con el asunto “Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club [Nombre]”. Se debe adjuntar nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez, DNI del representante legal, estatuto, personería jurídica, acreditación de domicilio social en Ciudad y documentación que respalde la disponibilidad de instalaciones e infraestructura.