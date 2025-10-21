Search
Instagram Facebook Twitter
Senior Man Doing Press Ups In Gym
CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza lanza un nuevo espacio de “Autoconocimiento a través del Movimiento”

La propuesta busca promover el bienestar integral mediante prácticas corporales, creatividad y conexión con el entorno.

La Ciudad de Mendoza, a través del Departamento de Fortalecimiento de Redes Territoriales de la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano, presentó un nuevo espacio gratuito destinado a jóvenes, adultos y personas mayores que deseen explorar su corporalidad y fortalecer su bienestar físico y emocional.

Desde octubre, esta iniciativa se desarrolla de manera permanente y propone una experiencia donde el movimiento, la creatividad y la conciencia corporal se unen como herramientas para el autoconocimiento. El proyecto forma parte de las acciones sociales impulsadas por el municipio junto a diferentes áreas comunales y actores de la comunidad.

El espacio propone abordar el cuerpo desde la experiencia sensible, el juego y la expresividad. A través de prácticas somáticas y dinámicas lúdicas, las personas participantes podrán ejercitar la atención, ampliar la percepción sensorial y descubrir nuevas formas de habitar el cuerpo, favoreciendo la vitalidad, la confianza y la libertad personal.

La actividad está coordinada por la pedagoga certificada en el Método Feldenkrais, Anita Kemelmajer, reconocida por su trayectoria en danza, teatro físico, performance y formación artística vinculada al movimiento y la salud.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozafortalecerDepartamento de Fortalecimiento de Redes TerritorialesSubsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humanoespacio gratuitobienestar físico y emocional

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza lanza un nuevo espacio de “Autoconocimiento a través del Movimiento”

Por: Violeta Díaz Costa

Doce bodegas confirman su presencia en la Peatonal del Vino 2025

Por: Violeta Díaz Costa

Hallazgo

Descubren un nuevo nido de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Por: Redacción NDI

AMPLÍAN SU CASA

Gimnasia y Esgrima proyecta un Víctor Legrotaglie para ¡33.000 personas!

Por: Lucian Astudillo

¿Derrota digna?

Milei se baja de la provincia de Buenos Aires, cancela todos sus actos y deja a Diego Santilli solo

Por: Agustin Zamora

CULTURA

La UNCuyo será sede del 10º Congreso Latinoamericano DiSur

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter