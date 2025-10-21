La Ciudad de Mendoza lanza un nuevo espacio de “Autoconocimiento a través del Movimiento”

La Ciudad de Mendoza, a través del Departamento de Fortalecimiento de Redes Territoriales de la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano, presentó un nuevo espacio gratuito destinado a jóvenes, adultos y personas mayores que deseen explorar su corporalidad y fortalecer su bienestar físico y emocional.

Desde octubre, esta iniciativa se desarrolla de manera permanente y propone una experiencia donde el movimiento, la creatividad y la conciencia corporal se unen como herramientas para el autoconocimiento. El proyecto forma parte de las acciones sociales impulsadas por el municipio junto a diferentes áreas comunales y actores de la comunidad.

El espacio propone abordar el cuerpo desde la experiencia sensible, el juego y la expresividad. A través de prácticas somáticas y dinámicas lúdicas, las personas participantes podrán ejercitar la atención, ampliar la percepción sensorial y descubrir nuevas formas de habitar el cuerpo, favoreciendo la vitalidad, la confianza y la libertad personal.

La actividad está coordinada por la pedagoga certificada en el Método Feldenkrais, Anita Kemelmajer, reconocida por su trayectoria en danza, teatro físico, performance y formación artística vinculada al movimiento y la salud.