La Ciudad de Mendoza invita al “Laboratorio Abierto” para repensar las dinámicas urbanas y comerciales

El encuentro se realizará el 11 de noviembre en la Casa de San Martín y reunirá a actores públicos, privados y académicos.

El Laboratorio Urbano de la Ciudad de Mendoza, junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a participar del encuentro “Laboratorio Abierto: hacia nuevas dinámicas comerciales y urbanas en la Ciudad de Mendoza”, una jornada de diálogo y construcción colectiva que busca fortalecer la planificación urbana y económica local.

La actividad se desarrollará el lunes 11 de noviembre, de 11 a 13 horas, en la Casa de San Martín, y reunirá a representantes de universidades, cámaras empresariales, sectores comerciales y turísticos, profesionales, investigadores y distintas áreas municipales.

El objetivo principal del evento es generar un espacio de intercambio entre los actores que conforman el entramado urbano, comercial y académico de la ciudad, con el fin de avanzar en una propuesta integral de zonificación, indicadores urbanos y usos del suelo. Todo ello orientado a construir una Mendoza más equilibrada, dinámica y sostenible.

Un espacio de innovación y participación


El Laboratorio Urbano es un ámbito de reflexión, diseño y producción colectiva de ideas que promueve estrategias urbanas innovadoras adaptadas a las particularidades socioculturales del territorio mendocino.

Su propósito es consolidarse como un espacio de diseño y experimentación para la creación de soluciones simples y aplicables en los procesos de planificación urbana. A través de metodologías participativas, fomenta el trabajo colaborativo y la visión compartida sobre el futuro de la Ciudad de Mendoza.

Ciudad de Mendoza, laboratorio Urbano, Secretaría de Desarrollo Económico, planificación urbana, económica local

