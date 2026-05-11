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ASTROTURISMO

La Ciudad de Mendoza invita a vivir una nueva experiencia de astroturismo dedicada a la Luna

La propuesta invita a descubrir el cielo mendocino y conocer más sobre la Luna a través de una experiencia nocturna en Divisadero Largo.

La Ciudad de Mendoza realizará una nueva edición de Astroturismo, una propuesta que combina naturaleza, astronomía y aventura al aire libre en uno de los paisajes más atractivos del piedemonte mendocino. La actividad tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo, desde las 18.30, en la Reserva Natural Divisadero Largo.

En esta oportunidad, la experiencia estará centrada en “La Luna”, permitiendo a vecinos y turistas descubrir más sobre el satélite natural de la Tierra a través de observaciones astronómicas y recorridos interpretativos guiados.

La jornada comenzará con un sendero interpretativo por la Reserva Natural Divisadero Largo, un área protegida ubicada a pocos kilómetros de la capital mendocina que conserva más de 200 millones de años de historia geológica. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer detalles sobre la flora, fauna y características naturales del lugar mientras disfrutan del paisaje del piedemonte.

Luego, la actividad continuará con una instancia de observación astronómica, favorecida por las condiciones naturales de la reserva y la baja contaminación lumínica de la zona, ideales para contemplar el cielo nocturno con mayor claridad.

Recomendaciones:
● Llevar 1lt de agua
● Mantita y/o colchonetas para escuchar al relator
● Abrigo liviano y repelente para insectos
● Podes traer tu equipo de mate
● En caso de consultas puede enviar un WhatsApp: 2615949985, o al mail: [email protected]

La actividad es sin costo, y los tickets estarán disponibles desde el jueves 21, a las 9h, por EntradaWeb.

ETIQUETAS:

Ciudad de Mendozanueva ediciónReserva Natural Divisadero Largoastroturismo

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