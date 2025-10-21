La Ciudad de Mendoza invita a vivir un “Octubre de Terror”

La Ciudad de Mendoza propone una experiencia diferente para este mes con el ciclo “Octubre de Terror”, una iniciativa organizada por la Coordinación de Juventudes junto a la Subsecretaría de Turismo. La propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer el Cementerio de la Ciudad en una serie de visitas guiadas que mezclan relatos históricos y leyendas urbanas.

Las actividades se desarrollarán el jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 20 a 21.30, en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza. La participación es gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que será necesario inscribirse previamente.

El programa busca generar un espacio donde se combinen el aprendizaje y la recreación, invitando a conocer la historia local desde una perspectiva distinta. En un entorno cargado de simbolismo y memoria, los visitantes podrán descubrir el patrimonio funerario y las tradiciones que forman parte del acervo cultural mendocino.

Información Importante:

Fechas y horarios:

Jueves 23 de octubre 20:00 a 21:30 h

Viernes 24 de octubre 20:00 a 21:30 h

Lugar: Cementerio de la Ciudad de Mendoza.

Entrada: Libre y gratuita, con cupos limitados.

Inscripciones: desde este enlace directo.