La Ciudad de Mendoza honra Malvinas con una agenda de memoria, cultura y reflexión

En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, la Ciudad de Mendoza puso en marcha una agenda especial que busca mantener viva la memoria colectiva a través de distintas propuestas culturales, educativas y conmemorativas.

El cronograma se desarrollará entre fines de marzo y los primeros días de abril, con actividades pensadas para toda la comunidad. La iniciativa combina espectáculos artísticos, intervenciones urbanas, recorridos históricos y actos oficiales, con el objetivo de rendir homenaje a los veteranos y a los caídos en el conflicto de 1982.

Entre las propuestas se destacan presentaciones musicales, funciones de danza, acciones culturales en espacios públicos y experiencias participativas que invitan a reflexionar sobre el significado de Malvinas en la historia argentina. Además, se suman recorridos guiados por sitios emblemáticos vinculados a la memoria de la guerra.

El ciclo comenzará este sábado 28 a las 11 en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento con la actividad “Amor por Malvinas – Cruzada para hacer historia”. Allí, se presentará la Banda Militar de Música “Brigadier General Ángel María Zuloaga” de la IV Brigada Aérea, mientras estudiantes del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales entregarán stickers a los peatones con la consigna “Malvinas, gesta heroica”.

Ese mismo día comenzará una intervención especial en la plaza Independencia, donde la Fuente de Aguas Danzantes realizará funciones cada noche a las 20 horas, con una puesta alusiva a Malvinas. Esta propuesta se extenderá hasta el jueves 2 de abril, Día de Malvinas.

La agenda cerrará el viernes 3 a las 21h en el Teatro Quintanilla con la presentación de “Memorias de Malvinas”, una emotiva obra de danza a cargo del Ballet Municipal Juvenil Contemporáneo de Lavalle. La función será con entrada paga que se puede adquirir online en EntradaWeb.