La Ciudad de Mendoza fue seleccionada por el Banco Mundial para aplicar inteligencia artificial en la salud pública

La Ciudad de Mendoza fue seleccionada para integrar la cohorte 2026 del LAC AI Accelerator, un programa impulsado por el Banco Mundial junto a organizaciones internacionales que busca promover el uso de inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe.

La propuesta mendocina fue elegida entre iniciativas de distintos países de la región, tras un proceso de evaluación que consideró criterios como calidad técnica, innovación y potencial impacto en la mejora de los servicios públicos. En ese marco, el proyecto local se destacó por su enfoque y claridad en la problemática planteada.

Un proyecto enfocado en mejorar los turnos de salud

El plan presentado por la Ciudad —el único seleccionado de Argentina— propone aplicar inteligencia artificial para optimizar la gestión de turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Actualmente, el sistema enfrenta una alta demanda y una capacidad limitada: apenas se logra asignar cerca del 50% de los turnos solicitados. Frente a este escenario, la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia en la organización de la atención médica.

La herramienta combinará distintas funciones de inteligencia artificial. Por un lado, permitirá analizar datos históricos del sistema sanitario para detectar patrones de uso. A su vez, podrá anticipar la demanda futura según especialidad, día y horario, e incluso estimar la probabilidad de ausentismo en los turnos otorgados.

En base a esa información, el sistema generará recomendaciones para optimizar la asignación de turnos, organizar mejor las agendas médicas y planificar los recursos humanos disponibles.

Cómo funcionará el sistema

Según se detalló, la inteligencia artificial no reemplazará a los equipos de salud, sino que funcionará como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Estará destinada a operadores administrativos, coordinadores de centros y responsables de planificación.

La implementación se realizará mediante paneles de visualización y herramientas integradas a los sistemas existentes, por lo que no requerirá conocimientos técnicos avanzados para su uso.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Transformación Digital en conjunto con la Dirección de Salud del municipio y comenzará a aplicarse en la red de centros de atención primaria, con posibilidad de extenderse a otros municipios en el futuro.

Un programa regional con apoyo internacional

El LAC AI Accelerator reúne a iniciativas de 12 países —entre ellos Brasil, Chile, México y Colombia— y brinda asesoramiento, mentoría y capacitaciones para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

La participación de Mendoza comenzó esta semana y se extenderá hasta septiembre de 2026, con instancias de formación y seguimiento técnico para consolidar el proyecto.