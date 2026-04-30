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La Ciudad de Mendoza fue elegida para una nueva edición del Fondo de Juventud y Acción Climática

La capital mendocina participará nuevamente de esta iniciativa internacional que promueve proyectos ambientales liderados por jóvenes.

La Ciudad de Mendoza fue seleccionada entre 300 ciudades de todo el mundo para integrar la segunda edición del Fondo de Juventud y Acción Climática, un programa que impulsa la participación juvenil en la búsqueda de soluciones frente a la crisis ambiental.

La iniciativa, promovida por Bloomberg Philanthropies, brindará al municipio financiamiento y asistencia técnica para fortalecer políticas climáticas locales con protagonismo de jóvenes de entre 15 y 24 años.

En este marco, la Ciudad recibirá un aporte no reembolsable de 50.000 dólares, que será destinado a micro subvenciones para financiar proyectos innovadores diseñados e implementados por jóvenes, con foco en la mitigación y adaptación al cambio climático.

El Fondo Juventud y Acción Climática busca:

– Preparar a las ciudades para asociarse con la juventud en el desarrollo e implementación de soluciones a desafíos climáticos locales.
– Crear líneas de trabajo para que las ideas de la juventud pasen de la propuesta a la implementación, alineadas con las prioridades de la ciudad.
– Fortalecer la capacidad y las estructuras duraderas de las ciudades para involucrar a la juventud.
– Aumentar la confianza entre las ciudades y los jóvenes residentes mediante colaboración visible y resultados concretos.

El programa apunta a generar condiciones para que las ideas juveniles se transformen en acciones concretas, promoviendo el trabajo conjunto entre gobiernos locales y nuevas generaciones. Además, busca fortalecer estructuras sostenibles que permitan una participación activa de la juventud en la agenda climática.

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