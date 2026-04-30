La Ciudad de Mendoza fue elegida para una nueva edición del Fondo de Juventud y Acción Climática

La Ciudad de Mendoza fue seleccionada entre 300 ciudades de todo el mundo para integrar la segunda edición del Fondo de Juventud y Acción Climática, un programa que impulsa la participación juvenil en la búsqueda de soluciones frente a la crisis ambiental.

La iniciativa, promovida por Bloomberg Philanthropies, brindará al municipio financiamiento y asistencia técnica para fortalecer políticas climáticas locales con protagonismo de jóvenes de entre 15 y 24 años.

En este marco, la Ciudad recibirá un aporte no reembolsable de 50.000 dólares, que será destinado a micro subvenciones para financiar proyectos innovadores diseñados e implementados por jóvenes, con foco en la mitigación y adaptación al cambio climático.

El Fondo Juventud y Acción Climática busca:

– Preparar a las ciudades para asociarse con la juventud en el desarrollo e implementación de soluciones a desafíos climáticos locales.

– Crear líneas de trabajo para que las ideas de la juventud pasen de la propuesta a la implementación, alineadas con las prioridades de la ciudad.

– Fortalecer la capacidad y las estructuras duraderas de las ciudades para involucrar a la juventud.

– Aumentar la confianza entre las ciudades y los jóvenes residentes mediante colaboración visible y resultados concretos.

El programa apunta a generar condiciones para que las ideas juveniles se transformen en acciones concretas, promoviendo el trabajo conjunto entre gobiernos locales y nuevas generaciones. Además, busca fortalecer estructuras sostenibles que permitan una participación activa de la juventud en la agenda climática.