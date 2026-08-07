La Ciudad de Mendoza estará presente en los Juegos Sanmartinianos 2026

La Ciudad de Mendoza tendrá una importante participación en los Juegos Sanmartinianos 2026, con deportistas que competirán en distintas disciplinas y categorías.

La delegación está conformada por representantes de clubes, federaciones, universidades y espacios deportivos municipales que se sumaron a las instancias departamentales de la competencia. Ahora, los equipos y atletas que avanzaron deberán afrontar la etapa provincial, que se desarrollará durante agosto y septiembre.

Los Juegos Sanmartinianos cuentan con distintas etapas. Después de la instancia departamental llega la provincial y, en el caso de quienes logren quedarse con el primer puesto, la posibilidad de avanzar a los Juegos Nacionales Evita.

Entre los espacios que tendrán representantes de la Ciudad se encuentran la Universidad Nacional de Cuyo, los clubes Mendoza de Regatas, General San Martín y Pacífico, además de la Federación Mendocina de Esgrima, la Federación de Judo, ACKKAM, la Asociación ALMA, Tiro Federal, Liceo y Parque Urbano y los gimnasios municipales.

La presencia capitalina se repartirá entre vóley indoor femenino y masculino, vóley playa, básquet 3×3, futsal, gimnasia artística y rítmica, natación y natación adaptada. También habrá participantes en atletismo convencional y adaptado, triatlón, karate, taekwondo, judo, lucha libre, skate, BMX Freestyle, esgrima, hockey 7, tenis, tenis de mesa, tiro y tiro con arco.

Además, los Juegos tendrán una categoría para mayores de 60 años. En este caso, la Ciudad contará con participantes de los clubes de día y gimnasios municipales, que competirán en tejo, truco, ajedrez, tenis de mesa, sapo, orientación, habilidades y pádel. El Club Mendoza de Regatas, por su parte, tendrá representación en newcom.