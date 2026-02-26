La Ciudad de Mendoza cumple años y prepara una fiesta en la Plaza Independencia

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ya avisó a vecinos y vecinas para que se agenden el lunes 2 de marzo porque habrá actos por el 465° aniversario de la fundación de la ciudad. El evento protocolar y artístico se desarrollará a las 11.30 en la plaza Independencia, en el corazón de la capital mendocina, con acceso libre y gratuito.

La conmemoración incluirá palabras de Gustavo Capone y una intervención de la subsecretaria de Cultura, Protocolo y Eventos Especiales, Laura Fuertes, quien resaltó que 465 años “no son fruto del azar sino la sumatoria de voluntades, trabajo y esfuerzo que crearon nuestra ciudad bosque que hoy habitamos”. Fuertes subrayó la intención de conectar el presente con la memoria colectiva y los orígenes huarpes de la región.

En el programa artístico se presentará una coreografía creada especialmente para la ocasión, inspirada en los orígenes de la Ciudad de Mendoza. Actuarán el Ballet Folclórico Mayor, el Ballet Juvenil y el Ballet de Jóvenes de la Ciudad, y participará especialmente la Banda Militar Paso de los Andes del Liceo Militar General Espejo.

La ciudad fue fundada el 2 de marzo de 1561 por Pedro del Castillo con el nombre de “Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja”, en el Valle de Huentata. Con raíces precoloniales huarpes y aportes incaicos y españoles, Mendoza desarrolló desde temprano una marcada “cultura del agua” y del trabajo de la tierra.

El terremoto de 1861 marcó un quiebre: la destrucción obligó a buscar vestigios del pasado entre los escombros, dando lugar a un importante conjunto arqueológico que incluye el Museo del Área Fundacional y las Ruinas de San Francisco, en la plaza Pedro del Castillo, donde también se preservó la Casa de San Martín.

Mendoza fue cuna de la independencia: desde aquí el general José de San Martín organizó el Ejército de los Andes. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, las oleadas migratorias contribuyeron a forjar la identidad plural y trabajadora que caracteriza a la ciudad.