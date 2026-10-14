La Ciudad de Mendoza celebró la Fiesta Nacional de España con un homenaje a sus raíces

La Ciudad de Mendoza conmemoró el Día de la Fiesta Nacional de España con un acto en la Plaza España, que reunió a autoridades locales y provinciales, representantes diplomáticos y miembros de la colectividad española. La jornada puso en valor la historia compartida entre Argentina y España, así como el aporte de los inmigrantes al desarrollo de Mendoza.

El intendente Ulpiano Suarez participó de la ceremonia junto al cónsul general de España en Cuyo, Francisco Javier García Larrache Olalquiaga, y la presidenta de la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza, María Alicia Domínguez. También asistieron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia, José María Videla; y el presidente del Consejo de Residentes Españoles, Manuel Manzano, entre otros representantes institucionales.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La actividad comenzó con la presentación de la banda de música del Servicio Penitenciario de Mendoza San Miguel Arcángel, dirigida por el subalcaide y profesor Alberto Cambria. Luego se interpretaron los himnos nacionales de Argentina y España, y se realizó una ofrenda floral a cargo de Suarez, García Larrache Olalquiaga y Domínguez, en homenaje a la historia y la amistad entre ambas comunidades.

Durante su discurso, el intendente destacó el valor simbólico de la Plaza España como punto de encuentro y representación de los vínculos entre los dos pueblos. Además, recordó que el nombre del espacio fue establecido oficialmente en 1947, en homenaje a la colectividad española, y que su inauguración tuvo lugar en noviembre de 1949.

La celebración incluyó distintas expresiones artísticas que combinaron tradiciones argentinas y españolas. La banda del Servicio Penitenciario y la academia de folclore dirigida por Cristian Velázquez presentaron danzas argentinas, mientras que el instituto de danzas españolas La Tríada, bajo la dirección de María Lourdes Noly, interpretó los pasodobles Gato Montés y Viva España.

El encuentro finalizó con el acompañamiento musical del arriamiento de los pabellones por parte del intendente y el cónsul.